الحرس الثوري: جاهزون للرد على أي تهديد من شمال غربي إيران

شفق نيوز- طهران

أكد قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد كرمي، يوم الاثنين، أن القوات المتواجدة في الشمال الغربي للبلاد، "بالمرصاد لأي خطأ في الحسابات من قبل الأعداء القادمين من خارج المنطقة والجماعات الإرهابية"، حسب تعبيره.

وأضاف كرمي في منشور عبر حسابه على منصة إكس، إن "مقر حمزة سيد الشهداء، بفضل الإشراف الاستخباراتي، والجاهزية العملياتية، والاستفادة من التكنولوجيا والعلوم الحديثة، مستعدون للرد القاطع على أي تهديد".

يشار إلى أن مقرات الأحزاب الإيرانية في إقليم كوردستان، تتعرض لضربات صاروخية وطائرات مسيرة منذ بدء الحرب الأميركية على إيران، في حين تبنت بعض تلك الضربات الجماعات الموالية لإيران في العراق خاصة مع بداية الحرب، في حين تبنى الحرس الثوري الإيراني بعضا منها.