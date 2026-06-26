الحرس الثوري الإيراني ينفي وجود خط اتصال مع واشنطن بشأن هرمز

شفق نيوز- طهران

نفى الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الجمعة، وجود خط اتصال مع واشنطن بشأن مضيق هرمز، مؤكداً أن هذا الأمر لم ولن يحدث، حسب تعبيره.

وقال الحرس الثوري، في تصريح صحفي، إن "مزاعم مسؤولين أميركيين بإنشاء خط اتصال مباشر بين إيران والولايات المتحدة حول مضيق هرمز محض افتراء".

وشدد الحرس الثوري "بشدة" على نفي إنشاء أي خط اتصال مع واشنطن بشأن هرمز، مؤكدا أن "ذلك لم يحدث ولن يحدث".

وأضاف الحرس الثوري أن "مضيق هرمز إيراني ولا علاقة للولايات المتحدة به".

وكان التلفزيون الإيراني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بإنشاء ما وصفه بـ"خط اتصال" مباشر مع أمريكا، لمنع وقوع أي حوادث في مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين البلدين.

وأكد التلفزيون الإيراني، أن إقامة خط أو "قناة الاتصال" بين البلدين يأتي تنفيذاً للبند الخامس من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

كما أشارت مصادر، وفقاً لقناة Press TV، بأن البيان الختامي، الذي أصدره الوسيطان عقب محادثات الأسبوع الماضي في سويسرا، نصّ على إنشاء هذه القناة لتفادي أي حوادث في الممر المائي الاستراتيجي قد تفضي إلى مواجهة عسكرية، ولتنفيذ أحكام المادة الخامسة من مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد.

وتنص المادة الخامسة من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، على إجراء محادثات بين إيران وسلطنة عُمان لتحديد آلية الإدارة المستقبلية للمضيق والخدمات البحرية، بما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الساحلية.