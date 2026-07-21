الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير منظومات رادار في الكويت

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، نجاح قواته في استهداف وتدمير منظومات رادار إنذار مبكر وتكتيكية في الكويت، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل، بحسب قوله.

وذكر الحرس الثوري في بيان "البلاغ رقم 41"، أن هذه الضربات تأتي في إطار "الموجة الثانية من عملية نصر 2"، وبهدف "تطهير المنطقة من أنظمة الرادار".

وحدد البيان الأهداف التي تم ضربها "بدقة"، مشيراً إلى أن "مقاتلي الحرس الثوري هاجموا ودمروا رادار إنذار مبكر رئيسياً، ووحدة رادار تكتيكية بالقرب من قاعدة السالم، بالإضافة إلى منظومة رادار أخرى في جزيرة بوبيان" بالكويت، مؤكداً "خروج هذه الوحدات عن الخدمة العملياتية".

وأصاف الحرس الثوري أن "عملية معاقبة المعتدي مستمرة".

وأعلنت السلطات المختصة في كل من البحرين والكويت قبل قليل تعرض البلدين لهجمات إيرانية، وسط تفعيل إجراءات الدفاع الجوي وإطلاق تحذيرات للسكان بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة.