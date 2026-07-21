الحرس الثوري: استهدفنا "أمازون" في البحرين وقاعدة أميركية بالأردن

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت منشآت أميركية في البحرين والأردن، قال إنها جاءت رداً على الهجمات الأميركية التي طالت منشآت مدنية داخل إيران.

وقال الحرس الثوري، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه استهدف ودمر "البنية التحتية المركزية لبيانات شركة أمازون الأميركية في البحرين بعدة صواريخ كروز"، مضيفاً أن العملية جاءت "رداً على العدوان الأميركي على المنشآت المدنية في دارخوئين".

وأضاف أن قواته الجوفضائية شنت هجوماً صاروخياً على قاعدة أميركية في الأردن، مؤكداً تدمير منظومة رادار للدفاع الصاروخي وطائرة مقاتلة من طراز "إف-15".

وأكد الحرس الثوري أن "هذه المنطقة ليست مكاناً للمعتدين الأميركيين، وعليهم مغادرتها لتفادي تكبد خسائر أكبر"، بحسب وصفه.

بالمقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، إتمام جولة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، رغم المساعي الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى هدنة تمهد لاتفاق شامل بين واشنطن وطهران.