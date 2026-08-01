الحرائق تجتاح غابات ألمانيا واليونان وتخرج عن السيطرة

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "فرانس برس"، باندلاع حرائق غابات واسعة في جنوب ألمانيا واليونان وسط صعوبات في عمليات السيطرة عليها بسبب الرياح القوية والتضاريس الوعرة، مع نشر مئات من عناصر الطوارئ لمكافحتها.

وأضافت الوكالة أن حريقا اندلع في غابة بالقرب من "فرويدنبرغ" بمنطقة بالاتينات العليا في ولاية "بافاريا" الألمانية، حيث تم نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ للتعامل مع الحريق.

من جانبها قالت سلطة منطقة "أمبرغ سولزباخ" إن النيران خرجت عن السيطرة، منذ مساء الجمعة؛ بسبب الرياح القوية، مشيرة إلى أن طبيعة المنطقة الصعبة حالت دون تنفيذ عمليات مكافحة الحريق إلَّا سيرًا على الأقدام، في وقت أعاقت فيه العواصف الرعدية جهود الفرق الميدانية.

ودعت هيئة التفتيش على الحرائق المحلية، السكان إلى تجنب المنطقة، محذرة من مخاطر الحرائق والدخان، كما أوصت بإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، وإيقاف أنظمة التكييف والتهوية، ومتابعة الإذاعة المحلية للحصول على تحديثات.

وفي اليونان، يواصل أكثر من 300 عنصر إطفاء جهودهم للسيطرة على حريق واسع في منطقة "بورتو جيرمينو" الساحلية، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترًا شمال غرب أثينا في منطقة "فيوتيا".

وقال جهاز الإطفاء إن الحريق وصل إلى البحر، مؤكدًا تضرر منازل، فيما عرقلت الرياح القوية عمليات المكافحة الجوية، فيما لم تتمكن بعض الطائرات من المشاركة في إخماد النيران، وتم نقلها إلى حريق آخر في منطقة "بيلوبونيز" حيث الظروف أكثر اعتدالًا.

وسجل موقع "meteo.gr" التابع للمرصد الوطني في أثينا رياحًا بلغت سرعتها نحو 130 كيلومترًا في الساعة، اليوم السبت.