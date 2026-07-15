الجيش الإيراني يعلن مقتل 7 من عناصره بهجوم أميركي

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، يوم الأربعاء، مقتل 7 من عناصره وإصابة آخرين في هجوم أميركي استهدف ثكنة تابعة للقوات البرية في منطقة بمبور التابعة لمدينة إيرانشهر.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن الجيش الإيراني قوله إن القوات الأميركية أطلقت 13 صاروخاً على الثكنة، مستهدفة "مهاجع" الجنود ودار الضيافة ومواقع الحراسة بهدف إيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية.

وأضاف الجيش أن تطبيق تدابير الدفاع غير الفعال والإجراءات الوقائية أسهم في الحد من عدد الضحايا رغم شدة الهجوم واتساع نطاقه.

وأوضح أن القتلى السبعة من أفراد اللواء 388 في إيرانشهر، مشيرا إلى أن عددا من المصابين يتلقون العلاج.

وشدد الجيش الإيراني على أن الرد على الهجوم "حتمي وقريب"، وسيُتخذ بالتنسيق مع بقية القوات المسلحة الإيرانية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل أكثر من 30 قتيلاً بينهم امرأتان وإصابة 260 آخرين في موجة التصعيد الأميركية الأخيرة على البلاد.

وفي وقت سابق من فجر الأربعاء، نفذت القوات الأميركية، ضربات جوية وبحرية مكثفة استمرت لسبع ساعات استهدفت عشرات المواقع العسكرية في العمق الإيراني والمناطق الساحلية، بالتزامن مع إعلان واشنطن إعادة فرض حصار بحري شامل على طهران، فيما ردت الأخيرة بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة طالت أجواء دول في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان رسمي، إن "مقاتلات وطائرات مسيّرة وسفناً حربية أميركية أطلقت ذخائر دقيقة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية".