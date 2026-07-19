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    • الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة ثانية من طراز إم كيو 9 غربي البلاد

    الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة ثانية من طراز إم كيو 9 غربي البلاد مسيّرة أميركية من طراز إم كيو 9 - أرشيف
    2026-07-19T16:59:16+00:00

    شفق نيوز- طهران

    أعلن الجيش الإيراني، مساء الأحد، إسقاط الدفاعات الجوية "مسيّرة معادية" من طراز إم كيو 9 غربي البلاد.

    وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، إسقاط مسيرة أميركية من طراز إم كيو 9 في محافظة بوشهر، بجنوب إيران.

    ولم تصدر الولايات المتحدة أي تعليق رسمي بشأن ما أعلنته إيران حول إسقاط الطائرتين المسيّرتين حتى الآن.

    ويأتي هذا الإعلان الإيراني بعدما شنت القوات الأميركية جولة جديدة من الضربات على أهداف إيرانية، لليلة الثامنة على التوالي، وفق ما أعلنته (سنتكوم).

    ويشن الجيش الأميركي منذ ليلة 8 تموز/ يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران، وذلك رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

    بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أميركية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر حزيران/ يونيو الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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