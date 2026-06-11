الجيش الإيراني والحرس يعلنان ضرب أهداف أميركية في الكويت والبحرين

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الخميس، استهداف 18 هدفاً تابعاً للجيش الأميركي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت، وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، في تصعيد جديد أعقب الضربات الأميركية على مناطق جنوبي إيران.

وقال الحرس الثوري، في بيان إن الهجمات جاءت رداً على العدوان الأميركي، مشيراً إلى أن الأهداف التي جرى ضربها شملت مواقع عسكرية ومنشآت تابعة للقوات الأميركية في القواعد الثلاث.

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش الإيراني أنه هاجم مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة، رداً على ما وصفه بـ"انتهاك وقف إطلاق النار وعدوان الجيش الأميركي الإرهابي" على مناطق في جنوب إيران.

وقال الجيش الإيراني في بيانه إنه استهدف، في هذه الموجة من الهجمات المسيّرة، هوائيات الاتصال والمنشآت الرادارية لمنظومة باتريوت التابعة للأسطول الخامس الأميركي.

وأضاف أن الجيش يقف إلى جانب بقية القوات المسلحة الإيرانية، ومستعد لمواجهة "العدو حتى رمقه الأخير".

ولم يصدر على الفور تعليق من الولايات المتحدة أو السلطات في الكويت والبحرين بشأن ما أعلنته طهران، كما لم تتضح بعد حصيلة الأضرار أو ما إذا كانت الدفاعات الجوية قد اعترضت جزءاً من الهجمات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة بين واشنطن وطهران، بعد ضربات أميركية جديدة استهدفت مواقع داخل إيران، وإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية وناقلات النفط، وسط مخاوف من امتداد التصعيد إلى القواعد الأميركية في الخليج والمنطقة.