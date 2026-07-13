الجيش الإيراني: ضرباتنا الدفاعية ستتواصل ردا على الهجمات الأميركية

شفق نيوز- طهران

أكد الجيش الإيراني، ليل الاثنين – الثلاثاء، أن ضرباته "الدفاعية" ستتواصل ردا على الهجمات الأميركية.

وقال الجيش في بيان له: ضرباتنا ستتواصل ردا على الاعتداءات وبما يتناسب مع مستوى الأعمال العدائية التي يرتكبها العدو.

وتابع "استهدفنا بصواريخ كروز سفينة أميركية معادية ردا على هجمات صاروخية أمريكية طالت مراكز عسكرية إيرانية، كما استهدفنا بالمسيرات أنظمة اتصالات وخزانات وقود ومنظومة باتريوت وبرج مراقبة للجيش الأميركي في الكويت".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الاثنين، أنه سيتم توجيه ضربات قوية لإيران اليوم وغدا.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أفادت نقلا عن مصادر محلية، مساء اليوم الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في بندر عباس، في حين ذكرت مصادر محلية أخرى أن غارات صاروخية وجوية استهدفت مناطق في لارك، مع ورود تقارير تفيد بوقوع أربعة انفجارات قوية في كونارك.

وأشارت تسنيم إلى تفعيل الدفاع الجوي في بندر عباس، كما وردت أنباء عن سماع دوي 6 انفجارات في كونارك وتشابهار، نقلا عن سكان تلك المنطقتين.

وبحسب مراسل تسنيم مع مصادر مطلعة، لا يزال موقع هذه الانفجارات مجهولاً، وتقوم قوات الأمن بالتحقيق في الأمر، مشيراً إلى أن الوضع هادئ حاليًا، ولم تُسمع أي أصوات انفجارات حتى الآن.