الجيش الإيراني: إجبار مدمرتين أميركيتين على مغادرة بحر عُمان

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، يوم الجمعة، إطلاق صواريخ تحذيرية تجاه مدمرتين أميركيتين ما دفعهما لمغادرة بحر عُمان باتجاه المحيط الهندي.

وذكر الجيش في بيان، أن الصواريخ التي تم إطلاقها من طراز "قدير" وطائرات "شهيد دانة" المسيّرة الهجومية التابعة للبحرية الإيرانية.

وأضاف، أن الإجراء جاء "استكمالاً للعملية الرامية إلى التصدي لأعمال الابتزاز البحري واختطاف السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل البحرية الأميركية"، بحسب وصفه.

ويأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إعادة توجيه 127 سفينة في مضيق هرمز، منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت القيادة في منشور على منصة "إكس"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "اعتباراً من 4 حزيران/يونيو أعادت القوات الأميركية توجيه 127 سفينة تجارية وعطلت 6 سفن غير متوافقة، وسمحت بمرور 36 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية".

وكان مجلس النواب الأميركي، قد أقرّ، يوم أمس الخميس، مشروع قرار يهدف إلى منع الرئيس دونالد ترمب من مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران دون تفويض تشريعي، في خطوة تعكس السعي البرلماني للحد من صلاحيات البيت الأبيض في إدارة الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وصوّت المجلس بأغلبية 215 صوتاً مقابل 208 أصوات لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، بعدما انضم أربعة نواب جمهوريين إلى الكتلة الديمقراطية المؤيدة للمشروع.