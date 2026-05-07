الجيش الأميركي ينفذ غارات على ميناء ومدينة جنوبي إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت قناة فوكس نيوز الأميركية، يوم الخميس، بأن الجيش الأميركي نفذ للتو غارات على ميناء قشم الإيراني ومدينة بندر عباس.

ونقلت فوكس نيوز عن مسؤول أميركي، قوله إن "الجيش الأميركي نفذ ضربات على ميناء قشم وبندر عباس بإيران لكن هذا ليس استئنافا للحرب".

من جانبها أكدت وكالة أنباء مهر الإيرانية:، دوي انفجار جديد في مدينة بندر عباس.

وكان التلفزيون الإيراني، قد أعلن في وقت سابق من مساء الخميس، تفعيل الدفاعات الجوية غربي العاصمة طهران، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الدفاعات الجوية تتصدى لـ"أهداف معادية" غرب العاصمة طهران.ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مسؤول عسكري قوله إن "وحدات معادية" في مضيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية عقب هجوم شنه الجيش الأميركي على ناقلة نفط إيرانية.

وتقع جزيرة قشم في الخليج العربي قبالة الساحل الجنوبي لإيران بالقرب من مضيق هرمز.