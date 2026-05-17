الجيش الأميركي ينشر تحديثاً حول الحصار البحري على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الأحد، تعطيل 4 سفن وتحويل مسار 81 أخرى منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجموعة طرابلس البرمائية تتولى إنفاذ الحصار الأميركي المفروض على إيران".

وأضافت: "حتى 17 أيار/ مايو الجاري، قامت القوات الأميركية بتغيير مسار 81 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن لضمان الامتثال".

A U.S. Sailor stands watch on the bridge of USS Tripoli (LHA 7) while transiting the Arabian Sea. The Tripoli Amphibious Ready Group is enforcing the U.S. blockade against Iran. As of May 17, U.S. forces have redirected 81 commercial vessels and disabled 4 to ensure compliance. pic.twitter.com/X2jDS0QFTA — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 17, 2026

هذا وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد قالت الأحد، إن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز يومياً لا يتجاوز بضع سفن مقارنة بنحو 135 عبوراً يومياً قبل الحرب.

وأضافت الصحيفة أن نحو 38 سفينة تعرضت لهجمات عند محاولة عبورها للمضيق.

ويمثل مضيق هرمز نقطة عبور رئيسية ضمن أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم، ويُعَد أحد الشرايين الأساسية للتجارة الدولية، إذ يمر عبره نحو 11% من حجم التجارة العالمية.

ويشكل المضيق - الذي كان يمر عبره خُمس إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب، ويُعَد ممراً حيوياً للأسمدة والشحن البحري - نقطة تجاذب رئيسية بين إيران والولايات المتحدة في المحادثات الرامية إلى وضع حد نهائي للحرب.

وتتمسك طهران بالتحكم في حركة المرور عبر المضيق حتى في مرحلة ما بعد الحرب للاستفادة من الرسوم على السفن العابرة، في حين تشدد الولايات المتحدة والعديد من دول العالم على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية فيه دون قيود.

وإثر تعثر المفاوضات مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 نيسان/ أبريل الماضي حصاراً على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز، في حين ردت إيران بمواصلة منع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها.