الجيش الأميركي يغير مسار 136 سفينة ويعطل 9 ضمن "الحصار البحري" على إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الجمعة، تغيير مسار 136 سفينة وتعطيل 9 سفن لضمان امتثالها لـ "الحصار البحري" على إيران.

وذكرت القيادة في بيان، أنها "تواصل دورياتها في المياه الإقليمية لفرض الحصار البحري على إيران".

ويوم أمس الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، تعطيل ناقلة نفط في خليج عُمان، قالت إنها انتهكت الحصار المفروض على إيران بمحاولة نقل نفط إيراني، لتكون ثالث سفينة تجارية تستهدفها القوات الأميركية خلال الأسبوع الجاري.

كما أكدت القيادة المركزية الأميركية أنها "عطلت تسع سفن مخالفة منذ بدء الحصار في 13 نيسان/أبريل الماضي، وأعادت توجيه 135 سفينة ملتزمة، وسمحت بمرور 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية".

وشددت على أن "الحصار يُطبق على جميع السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك الموانئ الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان".