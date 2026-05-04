الجيش الأميركي يعيد توجيه 50 سفينة في مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الاثنين، إعادة توجيه 50 سفينة تجارية من قبل القوات الأميركية في مضيق هرمز لضمان الامتثال.

وذكرت القيادة في بيان، أن المدمرة الموجهة بالصواريخ (يو إس إس) بينكني (DDG 91) تراقب سفينة تجارية أثناء دوريتها لفرض الحصار الأمريكي ضد إيران.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الاثنين، استهداف إيران لسفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز، مؤكداً عدم وجود أضرار بالسفن الأخرى في المضيق.

وأكد الجيش الأميركي، مساء اليوم الاثنين، أن السفن الموجودة حاليا في الخليج العربي تعود لـ87 دولة.

وأفاد مسؤول عسكري أميركي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، باستهداف سفناً تجارية وأخرى عسكرية من قبل إيران، مؤكداً ضرب 6 زوارق إيرانية صغيرة، حاولت عرقلة حركة الشحن في مضيق هرمز.

وهدد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بإيقاف السفن المخالفة لشروطه في مضيق هرمز بالقوة، فيما أكد مسؤول أميركي أن "قواعد الاشتباك عدلت وأذن لقواتنا بضرب أي تهديد للسفن التي تعبر مضيق هرمز".