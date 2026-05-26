الجيش الأميركي يعلن منع 108 سفن من عبور هرمز منذ بدء الحصار

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الثلاثاء، عن إحصائية جديدة للسفن التي تم منعها من عبور مضيق هرمز ضمن الحصار المفروض على إيران.

وذكرت القيادة في منشور على منصة إكس، تابعته وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأميركية قامت حتى 26 أيار/مايو، بتغيير مسار 108 سفن تجارية في مضيق هرمز، لضمان الامتثال".

إلى ذلك أفاد موقع "الجزيرة" نقلاً عن مسؤول أميركي قوله إن "التقارير بشأن استئناف القوات الأميركية مرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز ليست دقيقة".

وأشار المسؤول، إلى أن "القوات الأميركية لا تقوم حاليا بمرافقة الشحن البحري التجاري في مضيق هرمز".

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، تنفيذ ضربات "دفاعية" في جنوب إيران، قالت إنها جاءت لحماية قواتها من تهديدات إيرانية.

وذكرت "سنتكوم"، أن الضربات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية "كانت تحاول زرع ألغام"، مؤكدة أن الجيش الأميركي سيواصل الدفاع عن قواته "مع التحلي بضبط النفس" خلال وقف إطلاق النار الجاري.