الجيش الأميركي يعلن قصف أنظمة رادار ومواقع تحكم بالمسيرات جنوب إيران

أعلن الجيش الأميركي، يوم الاثنين، عن تنفيذ القوات الأميركية هجمات استهدفت أنظمة رادار ومواقع للتحكم بالطائرات المسيّرة في جنوب إيران.

وذكرت القيادة المركزية (سنتكوم) عبر منصة "إكس": "نفذت القيادة المركزية الأميركية ضربات دفاعية على أنظمة رادار ومواقع للتحكم بالطائرات المسيّرة في غوروك وجزيرة قشم في نهاية هذا الأسبوع".

وأضافت أن الضربات جاءت رداً على إسقاط مسيّرة أميركية من طراز (إم كيو-1) كانت تحلق فوق المياه الدولية"، مضيفة أن "الضربات التي تمت بشكل مدروس ومخطط نفذت يومي السبت والأحد".

وبحسب بيان "سنتكوم"، سارعت المقاتلات الأميركية بالرد عبر تدمير منظومات دفاع جوي إيرانية، ومحطة تحكم أرضية، وطائرتين مسيرتين هجوميتين، كانت تشكل تهديدات واضحة للسفن العابرة في المياه الإقليمية.

وأكدت القيادة المركزية أن أياً من أفراد القوات الأميركية لم يصب بأذى، وأنها ستواصل حماية الأصول والمصالح الأميركية رداً على العدوان الإيراني غير المبرر، وذلك في ظل سريان وقف إطلاق النار الحالي.