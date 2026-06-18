الجيش الأميركي يعلن رفع الحصار البحري على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء اليوم الخميس، رفع الحصار العسكري المفروض على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها والذي بدء منذ 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "اليوم، رفعت القوات الأميركية الحصار المفروض على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس".

وأكدت: "لا تعيق القوات الأميركية عبور السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها في الخليج العربي وخليج عُمان. وقد توقفت جميع جهود القوات الأميركية المتعلقة بفرض الحصار العسكري".

وتابعت: "ستبقى سفننا البحرية العظيمة في المنطقة بشكل عام للتأكد من الالتزام بجميع جوانب الاتفاق وتنفيذها، وأن تظل سارية المفعول ونافذة بالكامل".

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports on the Arabian Gulf and Gulf of… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

ويأتي رفع الحصار بعدما أعلنت "سنتكوم"، بحسب آخر إحصائية لها في 14 حزيران/ يونيو الجاري، بتغيير مسار 142 سفينة تجارية امتثلت للأمر، وعطّلت 9 سفن لم تمتثل منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا، أمس الأربعاء، عن بعد مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، في خطوة سبقت مراسم كانت مقررة في سويسرا، وفتحت الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن الملف النووي والعقوبات خلال مهلة تمتد 60 يوماً.