الجيش الأميركي يعلن إحصائية جديدة للسفن المعاد توجيهها في مضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

كشفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الخميس، عن إحصائية جديدة لعدد السفن المعاد توجيهها في مضيق هرمز ضمن الحصار البحري المفروض على إيران.

وقالت القيادة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إن "قوات القيادة المركزية قامت حتى اليوم بإعادة توجيه 70 سفينة تجارية وتعطيل 4 منها لضمان الامتثال".

ولفتت إلى أن "مروحية سي هوك تابعة لسرب الضرب البحري بالمروحيات 50 هبطت على سطح الإقلاع والهبوط لسفينة يو إس إس تروكستون (DDG 103) أثناء عبور السفينة لبحر العرب ودعمها للحصار الأميركي ضد إيران".

وكان مسؤول في بحرية الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، السماح بعبور 30 سفينة عبر مضيق هرمز منذ ليلة أمس، مؤكداً استمرار القيود على ما وصفها بـ"السفن المعادية"، بحسب ما نقله التلفزيون الإيراني.

في حين أفادت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن 9 سفن محملة بالنفط والغاز عبرت مضيق هرمز منذ يوم الأحد الماضي، لافتة إلى أن بعض السفن التسع لا تزال داخل خط الحصار الأميركي المفروض في مضيق هرمز، وسط استمرار التوترات العسكرية والتجارية في المنطقة.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات متصاعدة منذ آذار/ مارس الماضي، حيث تحول الممر المائي الحيوي إلى ساحة مواجهة عسكرية وملاحية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.