الجيش الأميركي يعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مساء الاثنين، بدء موجة ضربات جديدة ضد إيران.

وقالت القيادة في بيان لها: ‏بدأت القوات الأميركية، جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضافت "تهدف هذه الضربات إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تستخدمها لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي عدة انفجارات قرب سيريك.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية أن بعض المصادر المحلية أفادت خلال الساعات القليلة الماضية بسماع دوي انفجارات قادمة من البحر.

ويأتي هذا بعد ساعات من هجوم استهدف شمال غرب مدينة شيراز الإيرانية.