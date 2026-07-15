الجيش الأميركي يعلن انتهاء موجة القصف على إيران: استمرت 90 دقيقة

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأربعاء، عن إنتهاء ضربات جديدة ضد إيران.

وقالت القيادة في بيان لها: أنهت القيادة المركزية جولة من الضربات الجوية ضد إيران، يوم 15 تموز، وخلال هذه الجولة التي استمرت 90 دقيقة، أطلقت سنتكوم ذخائر دقيقة على أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى".

وأضافت "ساهمت هذه الضربات في إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أكدت أن أكثر من 30 مدنياً لقوا حتفهم خلال الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الأميركي على جنوب البلاد، معتبرةً ذلك "مثالاً واضحاً على استهداف المدنيين".

وأكدت أن "جنوب إيران هو القلب النابض لهذه الأرض، وهو روح إيران"، في إشارة إلى أهمية المنطقة التي تعرضت للهجمات.

هذا وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، بوقت سابق من اليوم الأربعاء، إن "مقاتلات وطائرات مسيّرة وسفناً حربية أميركية أطلقت ذخائر دقيقة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية".