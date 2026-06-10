الجيش الأميركي يعلن انتهاء الضربات ضد إيران ويكشف الأهداف

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الأربعاء، أن قواتها أنهت ضربات دفاعية ضد إيران، استهدفت مواقع دفاع جوي ومحطات تحكم أرضية ورادارات مراقبة قرب مضيق هرمز، رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي.

وقالت سنتكوم في بيان، إن الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب، واستهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية، ومحطات تحكم أرضية، ومواقع رادار للمراقبة قرب مضيق هرمز، باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها مقاتلات تابعة لسلاحي الجو والبحرية الأميركيين.

ووصفت القيادة الأميركية العملية بأنها "رد متناسب" على هجمات حديثة استهدفت القوات الأميركية وسفناً تجارية دولية أثناء عبورها المياه الإقليمية.

وأكدت سنتكوم أن القوات الأميركية ما تزال في حالة يقظة واستعداد للدفاع في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر".

وكانت وسائل إعلام أميركية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أن الضربات استهدفت رادارات وأنظمة دفاع جوي إيرانية قرب مضيق هرمز، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن انفجارات في قشم وسيريك وميناب وبندر عباس.

وفي المقابل، قال مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران إن القوات الإيرانية ردت على الضربات الأميركية باستهداف قواعد في المنطقة، من دون صدور تعليق فوري من واشنطن على طبيعة هذه الضربات.