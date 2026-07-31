الجيش الأميركي يعلن السماح بمرور 30 سفينة عبر حصار إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء الجمعة، تغيير مسار 30 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين لضمان الامتثال الكامل.

وأضافت في منشور على منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز، أن الجيش الأميركي سمح بمرور نحو 30 سفينة عبر الحصار لنقل المساعدات الإنسانية.

A U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter is prepared for flight aboard USS Michael Murphy (DDG 112) as the warship supports the U.S. blockade against Iran while sailing in regional waters. As of July 31, CENTCOM has redirected 30 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2 to… pic.twitter.com/4UklxP4IGM — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 31, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بـ"مؤازرة جوية" من الجيش الأميركي.

ولطالما كانت السيطرة على المضيق، وهو الممر المائي الضيق بين الخليج والمحيط الهندي الذي يمثل الطريق الرئيسي لنحو خمس إمدادات النفط العالمية والسلع الحيوية الأخرى، نقطة خلاف رئيسية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي 18 حزيران/ يونيو 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، في 8 تموز/ يوليو الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.