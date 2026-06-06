الجيش الأميركي يعلن اعتراض صواريخ إيرانية أطلقت على الكويت والبحرين

شفق نيوز- الشرق للأوسط

أعلن الجيش الأميركي، صباح السبت، أن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، بعد ساعات من إسقاط القوات الأميركية 4 طائرات مسيّرة هجومية إيرانية، كانت متجهة نحو مضيق "هرمز".

وذكرت "سنتكوم"، أن التقييمات الأولية تشير إلى اعتراض 6 صواريخ أطلقتها إيران، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المقصود، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين الأفراد الأميركيين.

ونفت القيادة المركزية كذلك مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، مؤكدة أن تلك المزاعم "عارية عن الصحة".

وأشارت القيادة المركزية إلى أن القوات الأميركية قامت لاحقاً بضرب مواقع رادار المراقبة الساحلية الإيرانية في "غوروك" وجزيرة "قشم"، في إطار الضربات الدفاعية رداً على الهجمات البحرية.

وكان "الحرس الثوري" الإيراني قد أعلن بوقت سابق من فجر اليوم، مهاجمة قواعد أميركية في المنطقة رداً على ضربات سابقة، وأكد إطلاق النار على 4 ناقلات كانت تحاول عبور مضيق "هرمز" بدون تصريح منه.

وأشار "الحرس الثوري"، في بيان أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إلى الضربات الأميركية بالقول إن مسيّرات استهدفت فجر اليوم محطة اتصالات في "قشم" وأخرى في "سيريك" بمقذوفين.