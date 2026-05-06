الجيش الأميركي يعلن استهداف سفينة إيرانية حاولت خرق الحصار البحري

شفق نيوز- فلوريدا

أعلن الجيش الأميركي، يوم الأربعاء، عن استهداف السفينة الإيرانية "حسناء" أثناء محاولته خرق الحصار البحري في مضيق هرمز، وكانت في طريقها إلى ميناء بحري في خليج عمان.

وقال الجيش الأميركي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "القوات الأميركية العاملة في خليج عُمان فرضت إجراءات الحصار البحري بتعطيل ناقلة نفط إيرانية فارغة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم 6 أيار/مايو".

وبين أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) رصدت ناقلة النفط (حسناء) أثناء عبورها المياه الدولية في طريقها إلى ميناء إيراني في خليج عُمان. ووجهت القوات الأميركية عدة تحذيرات وأبلغت السفينة الإيرانية بانتهاكها للحصار المفروض عليها".

وتابع: "بعد أن لم يمتثل طاقم (حسناء) للتحذيرات المتكررة، عطلت القوات الأميركية دفة الناقلة بإطلاق عدة قذائف من مدفع عيار 20 ملم تابع لطائرة مقاتلة من طراز إف/إيه-18 سوبر هورنت تابعة للبحرية الأميركية، انطلقت من حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن (CVN 72). ولم تعد (حسناء) متجهة إلى إيران".

وختم بالقول: "لا يزال الحصار الأميركي المفروض على السفن التي تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها ساريًا بالكامل. تواصل قوات القيادة المركزية الأميركية العمل بحرص ومهنية لضمان الامتثال".

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه بحرية الحرس الثوري الإيراني، أن العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز أصبح ممكناً مع زوال "تهديد المعتدين"، وذلك بعدما علق ترمب، مشروع الحرية، وهو تحرك عسكري يهدف لحماية السفن في مضيق هرمز، مشيراً إلى تقدم في المفاوضات مع إيران وإلى طلب من باكستان ودول أخرى.