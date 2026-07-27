الجيش الأميركي يعطل ويغير مسار 19 سفينة في هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الاثنين، تغيير مسار 17 سفينة في مضيق هرمز.

وقالت القيادة في بيان لها: قامت القيادة المركزية أيضا بتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين لضمان الامتثال".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، أن "تجميده" للهجمات على إيران جاء استجابة لطلب من دول الوساطة لمنح فرصة للتفاوض.

وأضاف ترمب في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية: "نجري مباحثات عميقة مع إيران وإذا لم تنجح فسنعود لعملية عسكرية واسعة. لكن لن أعطي وقتاً طويلاً للمفاوضات".