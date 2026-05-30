الجيش الأميركي يعطل سفينة حاولت خرق الحصار على إيران

قوات أميركية في مضيق هرمز - أ ف ب/ أرشيف

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم السبت، بأن الجيش الأميركي أوقف سفينة تجارية أثناء محاولتها اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي قوله إن سفينة ترفع علم جامبيا تجاهلت تحذيرات متعددة من القوات الأميركية خلال الليل أثناء محاولتها دخول ميناء إيراني.

وأضاف أن طائرة أميركية عطلت السفينة في خليج عمان، مشيراً إلى أن القوات الأميركية لم تصعد على متنها.

وبهذا الإجراء الأخير، يكون الجيش الأميركي قد أوقف ست سفن حاولت خرق الحصار، بينما نجحت واحدة فقط في المرور، بحسب الوكالة الأميركية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أن مضيق هرمز سيكون مفتوحاً دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، فيما هددت إيران باستهداف السفن المخالفة لقوانين العبور من المضيق.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحصار في 17 نيسان/ أبريل الماضي رداً على إغلاق إيران لمضيق هرمز بعد بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير 2026.