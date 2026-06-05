الجيش الأميركي يعترض ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي (فيديو)

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، يوم الجمعة، أن قواتها نفذت خلال الليل في ‌المحيط الهندي عملية اعتراض للسفينة (دافينا) التي لا ترفع علم أي دولة والخاضعة لعقوبات.

وأكدت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "ستواصل عمليات إنفاذ القانون البحري عالمياً لتعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران، أينما كانت تعمل".

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel MT DAVINA located in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.We will continue global maritime enforcement to disrupt illicit networks… pic.twitter.com/7sNPNx0doN — U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) June 5, 2026

وأظهرت بيانات تتبع ‌السفن ⁠أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الناقلة (دافينا) في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بسبب تجارتها بالنفط الإيراني.

ووفقاً لبيانات تتبع السفن على منصة (مارين ترافيك) شوهدت الناقلة، المعروفة أيضاً باسم (لينور)، آخر مرة ⁠اليوم الجمعة قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا.

وأشارت بيانات شحن أخرى إلى أن غاطس السفينة ⁠يشير إلى أنها كانت محملة بالكامل تقريباً بشحنة نفطية.

و(دافينا) ناقلة نفط عملاقة قادرة على حمل ⁠مليوني برميل من الخام.

وفرضت واشنطن حصاراً على التجارة البحرية الإيرانية، في حين أطلقت إيران النار على سفن لمنعها من ⁠عبور مضيق هرمز.

واعترضت القوات الأميركية عدداً من السفن التجارية وناقلات النفط في المحيط الهندي خلال الأشهر القليلة الماضية.