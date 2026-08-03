الجيش الأميركي يطلب من جنوده "أفكاراً إبداعية" لمعاقبة إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشفت شبكة "سي أن أن"، يوم الاثنين، أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) طلبت من ضباط ومحللي الاستخبارات العسكريين تقديم "أفكار جديدة وإبداعية وغير تقليدية" للضغط على إيران ومعاقبتها، في خطوة تعكس، بحسب التقرير، محدودية الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأميركية في التعامل مع طهران.

وذكرت الشبكة، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن ضابطاً كبيراً في فرع الاستخبارات بالقيادة المركزية بعث برسالة إلكترونية إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين جاء فيها: "نحن بحاجة إلى أفكار"، داعياً إلى اقتراح وسائل جديدة للتعامل مع إيران، فيما أكد مصدر ثانٍ أن ضابطاً عسكرياً رفيعاً أرسل رسالة مماثلة الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير، فإن أسلوب "العصف الذهني" المفتوح داخل المؤسسة العسكرية يُعد غير مألوف، ويرى مسؤولون عسكريون أنه يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم الاستراتيجية الحالية بعد أسابيع من الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت تقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيموثي هوكينز، في بيان، إن القيادة تمتلك "تاريخاً طويلاً في التفكير والعمل بطرق مبتكرة"، مشيراً إلى أن قائد القيادة، الأدميرال براد كوبر، يشجع جميع أفراد الفريق، بغض النظر عن رتبهم، على تقديم الأفكار التي تعزز الأداء العملياتي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الرسائل سبقت تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات جديدة على إيران، قبل أن يتراجع عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب اتصالات إقليمية، أبرزها اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي دعا إلى خفض التصعيد.

وشنت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية غارات جوية مكثفة بهدف إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز ودفعها إلى العودة للمفاوضات، إلا أنه لم تظهر حتى الآن مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.