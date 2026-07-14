الجيش الأميركي يضرب أهدافاً عسكرية في إيران والحرس الثوري يردُّ وشلل شبه تام في هرمز

شفق نيوز - واشنطن/ طهران/عمان

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من شن ضربات عسكرية استهدفت مواقع عسكرية داخل عدة مدن ساحلية إيرانية، تزامناً مع عودة تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة منذ الأيام القليلة الماضية.

وذكر الجيش الأميركي، في بيان رسمي، أنه استهدف بذخائر دقيقة أنظمة دفاع جوي على السواحل الإيرانية، من بينها مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في مناطق بوشهر، وجاسك، وكنارك، وأبو موسى، وبندر عباس، وذلك بهدف فرض الحصار الكامل على الموانئ البحرية الإيرانية.

وأكد الجيش في بيانه انتشار أكثر من 50 ألف عسكري أميركي حالياً في الشرق الأوسط.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيانات عسكرية رسمية، استهدافه بالصواريخ والطائرات المسيرة الأسطول البحري الخامس الأميركي في البحرين، ومنشآت أميركية وموقعاً "للعدو" بقاعدة جوية في الأردن.

وفي غضون ذلك، أفاد التلفزيون الأردني نقلاً عن القوات المسلحة، باعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية.

وعلى الصعيد الملاحي والاقتصادي، أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن بيانات تتبع السفن، بأن حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء مع عودة التوترات في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن إيران أخرجت ناقلات نفط من مضيق هرمز سراً خلال الأيام الماضية، حتى قبل إعلان أميركا عزمها إعادة فرض الحصار البحري، مشيرة إلى أن ست ناقلات نفط عملاقة خاضعة للعقوبات الأميركية عبرت مضيق هرمز إلى خليج عمان الأسبوع الماضي مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال.

ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان البحرية الأميركية، مساء أمس الاثنين، موعد بدء تطبيق الحصار البحري على إيران، مؤكدة أنه يشمل جميع الدول من دون استثناء.

وقالت البحرية الأميركية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الحصار على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش من يوم غد الأربعاء"، مشيرة إلى أن "الحصار يشمل كامل الساحل الإيراني بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط وجميع السفن بغض النظر عن علم الدولة الذي ترفعه".

وأوضحت البحرية الأميركية أن "الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة عبر هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية، وسيسمح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية بشرط خضوعها للتفتيش".

وفي الإطار السياسي، كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أكد أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على مضيق هرمز، منوهاً إلى أن بلاده ستفرض رسوماً مقابل حراسة الممر المائي الاستراتيجي.

وقال ترمب، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، إن "مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحاً، سواء دخلت إيران أم لا. إننا نعيد فرض الحصار الإيراني، الذي سُمّي بهذا الاسم لأنه يمنع فقط سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج".

وأضاف: "ستتمتع جميع الدول الأخرى باستخدام عادل ومفتوح للمضيق. ستُعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعداً باسم حامي مضيق هرمز، ولكن بصفتها هذه، ومن باب الإنصاف، سيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، عن جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لهذا الجزء المضطرب من العالم".