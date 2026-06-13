الجيش الأميركي يسقط مسيرات إيرانية هاجمت سفنا في مضيق هرمز

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر السبت، إسقاط مسيرات إيرانية حاولت مهاجمة سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وجاء في بيان القيادة، أن إيران أطلقت عددا من الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه في محاولة لضرب سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز".

وأضاف البيان، أن القوات الأميركية أسقطت جميع هذه الطائرات خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكداً مواصلة حركة المرور عبر المضيق دون عوائق، "إذ لا يزال ممر التجارة الدولي مفتوحا أمام حركة الملاحة".