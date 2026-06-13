11 June - 19 July 2026
00 days
00 hours
00 mins
00 secs
  • كأس العالم 2026
  • جدول المباريات

    • الجيش الأميركي يسقط مسيرات إيرانية هاجمت سفنا في مضيق هرمز

    الجيش الأميركي يسقط مسيرات إيرانية هاجمت سفنا في مضيق هرمز
    2026-06-13T05:13:31+00:00

    شفق نيوز- الشرق الأوسط

    أعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر السبت، إسقاط مسيرات إيرانية حاولت مهاجمة سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

    وجاء في بيان القيادة، أن إيران أطلقت عددا من الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه في محاولة لضرب سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز".

    وأضاف البيان، أن القوات الأميركية أسقطت جميع هذه الطائرات خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكداً مواصلة حركة المرور عبر المضيق دون عوائق، "إذ لا يزال ممر التجارة الدولي مفتوحا أمام حركة الملاحة".

    Shafaq Live
    Shafaq Live
    عربي
    عربي
    Radio radio icon