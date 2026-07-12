الجيش الأميركي: إيران لاتسيطر على هرمز .. 140 سفينة عبرت خلال أسبوع

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأحد، عبور أكثر من 140 سفينة مضيق هرمز خلال الأيام السبعة الماضية.

وذكرت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه مستمرة.

وأضافت أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن الراغبة في عبور الممر المائي الدولي بشكل قانوني.

وأشارت القيادة، إلى أن "قواتها متمركزة ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم عدوان إيران غير المبرر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إنتهاء جولة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف أكثر من 300 موقع على مدار 3 ليالٍ لتقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني، شن ضربات صاروخية وعبر مسيرات، استهدفت عددا من المصالح والقواعد الأميركية في الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان، فجر الأحد.