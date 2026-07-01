الجيش الأميركي يبحث مع 12 دولة التعاون الدفاعي بالمنطقة وتأمين هرمز

شفق نيوز- المنامة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الأربعاء، أنها قادت حواراً أمنياً إقليمياً استضافته قوة دفاع البحرين، مع قادة دفاع من 12 دولة في المنطقة.

وذكرت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، ناقش مع كبار المسؤولين العسكريين من البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، الوضع الأمني الإقليمي الحالي وفرص تعزيز التعاون الدفاعي في مختلف أنحاء المنطقة.

وأكد القادة التزامهم المشترك بحرية تدفق التجارة عبر مضيق هرمز، وفق البيان.

وقال كوبر: "نواصل الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا الإقليميين"، مضيفاً: "أكدت المناقشات التزامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين".

ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يديرون أكثر أنظمة مظلة الدفاع الجوي والصاروخي تطوراً وحجماً في العالم في الشرق الأوسط.

وتابع، أن في كانون الثاني/ يناير، أنشأت القيادة المركزية والدول الإقليمية خلية تنسيق جديدة للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بهدف تبادل المعلومات وإنذارات التهديد والاستجابة لحالات الطوارئ.

وخلص البيان إلى القول إن حوار الأمن هذا شهد أول مشاركة لقادة عسكريين من سوريا ولبنان في مؤتمر دفاعي إقليمي تقوده الولايات المتحدة.