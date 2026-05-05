الجيش الأميركي: ننتظر أوامر ترمب لاستئناف القتال ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية دان كين، يوم الثلاثاء، أن الجيش جاهز لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران، وبانتظار أوامر الرئيس دونالد ترمب، لافتاً إلى أن عملية "مشروع الحرية" تهدف إلى تسهيل الممر الآمن للسفن التجارية الدولية عبر مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

وقال كين، في مؤتمر صحفي، إن "إيران هاجمت السفن في مضيق هرمز وتستخدم سلاسل الإمداد سلاحاً في انتهاك لقانون البحار"، مضيفاً أن "النظام الإيراني بقيادة الحرس الثوري يحاول أخذ الاقتصاد العالمي رهينة".

وأشار إلى أن "أكثر من 22 ألف بحار عالقون على أكثر من 1500 سفينة تجارية في بحر العرب"، لافتاً إلى أن "قواتنا على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران في حال صدور الأوامر بذلك".

وأوضح أن "جميع الهجمات الإيرانية حتى الآن دون المستوى الذي يدفعنا لاستئناف العمليات القتالية الواسعة"، مبيناً أن "إيران أطلقت النار على سفن تجارية 9 مرات وهاجمت قواتنا أكثر من 10 مرات منذ إعلان وقف إطلاق النار".

وتوقع كين "عبور المزيد من السفن خلال الأيام المقبلة عبر مضيق هرمز"، لافتاً إلى أن "استئناف القتال مع إيران مرهون بقرار سياسي".