الجيش الأميركي: أكثر من 20 سفينة حربية تجوب المنطقة (فيديو)

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، عصر الأربعاء، أن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية تجوب حالياً مياه الشرق الأوسط، في إطار ما وصفته بمواصلة قواتها تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضافت القيادة في بيان نشرته على منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز، أن سفناً حربية وطائرات تابعة للبحرية الأميركية عبرت، الشهر الماضي، بحر العرب ضمن تشكيل متقارب، في استعراض لما وصفته بـ"القوة العسكرية الأميركية غير المسبوقة والقوة النارية".

Today, more than 20 U.S. Navy warships are patrolling waters across the Middle East as CENTCOM forces continue promoting regional security and stability. Last month, U.S. naval warships and aircraft transited the Arabian Sea in close formation, demonstrating unmatched American… pic.twitter.com/gnfRIKAYJl — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي لقناة "فوكس نيوز" الأميركية الأربعاء، إن الجيش مستعد لإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية "إذا صدرت إليه الأوامر بذلك".

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوجيه مزيد من الضربات لإيران، بعد تنفيذ ما وصفها بضربات "قوية" ضد أهداف إيرانية الليلة الماضية. كما هدد ترمب بإعادة فرض الحصار البحري على إيران.

في سياق ذي صلة، قال مسؤول أميركي إن الضربات الإيرانية الأخيرة لم تلحق إصابات لدى الأميركيين، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف 85 موقعاً ومنشأة عسكرية أميركية في البحرين والكويت، وقال إنه جاء "رداً على العدوان الأميركي".