الجيش الأميركي: أعدنا توجيه 58 سفينة وتعطيل 4 في الحصار البحري ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تطبيق الحصار البحري الأميركي مستمر ضد إيران بشكل كامل، وحتى اليوم، قامت قوات الـ(سنتكوم) بإعادة توجيه 58 سفينة تجارية وتعطيل 4 منذ 13 نيسان/ أبريل لمنع السفن من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها".

وكانت (سنتكوم)، قد قالت أمس الجمعة، إن الجيش الأميركي أطلق النار على ناقلتي نفط ترفعان العلم الإيراني أثناء محاولتهما اختراق الحصار الأميركي المتواصل، مما أدى إلى تعطيلهما خلال محاولتهما الدخول إلى ميناء إيراني على خليج عُمان.

وكان الجيش الأميركي قام بتعطيل ناقلة أخرى، وهي السفينة M/T Hasna، الأربعاء الماضي، بإطلاق "عدة طلقات" نارية من مدفع طائرة من طراز F/A-18.

ويأتي تعطيل الناقلتين بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربات على عدة أهداف إيرانية، الخميس الماضي، فيما قالت القيادة المركزية إنه رد على هجمات إيرانية استهدفت سفناً حربية أميركية في مضيق هرمز.

ورغم الهجمات، أكد مسؤولون أميركيون أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال سارياً، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس الماضي، إن وقف إطلاق النار "مستمر" بعد الضربات.

وفي بيان سابق، الجمعة، قالت "سنتكوم": "يوجد حالياً أكثر من 70 ناقلة نفط تمنعها القوات الأميركية من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. وتتمتع هذه السفن التجارية بقدرة على نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 13 مليار دولار".