الجيش الأميركي: حولنا مسار 89 سفينة منذ الحصار البحري على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء اليوم الثلاثاء، تحويل مسار 89 سفينة منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوات القيادة المركزية الأميركية تواصل فرض الحصار الأميركي الكامل على إيران، ما أدى إلى وقف حركة التجارة من وإلى الموانئ الإيرانية".

وأشارت إلى "تحويل مسار 89 سفينة تجارية لضمان الامتثال".

CENTCOM forces continue total enforcement of the U.S. blockade against Iran, stopping the flow of commerce into and out of Iranian ports. 89 commercial vessels have been redirected to ensure compliance. pic.twitter.com/0MWwUvkDgS — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 19, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، تعطيل مسار 88 سفينة من الدخول إلى الموانئ الإيرانية، و"نضغط على إيران اقتصادياً والحصار البحري وفر لنا نفوذاً قوياً في المفاوضات".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.

وأغلقت إيران مضيق هرمز فعلياً أمام معظم حركة الملاحة البحرية رداً على الهجمات الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط/ فبراير 2026، مما تسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.

وأوقفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران الشهر الماضي، لكنها بدأت حصاراً على موانئ إيران، وقالت طهران إنها لن تفتح المضيق قبل أن تنهي الولايات المتحدة الحصار، وهدد ترمب بمهاجمة إيران مجدداً إذا لم تبرم اتفاق.

وقال ترمب، أمس الاثنين، إن هناك "فرصة جيدة جداً" لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه تعليق عمل عسكري لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات.

وأدى الصراع إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي كان يعبر من خلاله نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب، مما أثار مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.