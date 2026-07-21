الجيش الأميركي: تغيير مسار 8 سفن وتعطيل واحدة منذ استئناف الحصار على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الثلاثاء، عن تغيير مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة منذ استئناف حصار الموانئ الإيرانية.

بدوره، أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة تحاصر الموانئ الإيرانية وحرمتها من تصدير النفط.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت (سنتكوم)، ، إتمام جولة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران.

وذكرت القيادة في بيان، أن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية، وقدرات بحرية، ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي، بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأكد البيان استمرار حركة الملاحة عبر الممر البحري الدولي الحيوي، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية ساهمت منذ مطلع أيار/ مايو الماضي في تأمين عبور نحو 900 سفينة تجارية، ونقل 450 مليون برميل من النفط الخام.