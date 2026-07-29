الجيش الأميركي: تغيير مسار 20 سفينة منذ استئناف حصار إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الأربعاء، تغيير مسار 20 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والتفتيش على سفينتين أخريين، منذ استئناف الحصار البحري على إيران في 14 تموز/ يوليو الجاري.

وأكدت القيادة الأميركية في منشور على منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز، أنها تواصل فرض الحصار الأميركي المفروض على إيران بصرامة.

CENTCOM forces continue to strictly enforce the U.S. blockade against Iran. As of July 29 CENTCOM has redirected 20 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2. pic.twitter.com/OKe8XSZGka — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 29, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت "سنتكوم"، أن الحرس الثوري الإيراني لا يملك أي سلطة لفرض مسارات لحركة الملاحة الحرة والمفتوحة في مضيق هرمز.

وأضافت: أنه منذ أوائل أيار/ مايو الماضي، ساعدت القوات الأميركية ما يقارب 1000 سفينة و500 مليون برميل من النفط الخام على المرور عبر هذا الممر المائي الضيق.

من جهته، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأكيده أن الولايات المتحدة هي من تسيطر على المضيق وليست إيران.

ولطالما كانت السيطرة على المضيق، وهو الممر المائي الضيق بين الخليج والمحيط الهندي الذي يمثل الطريق الرئيسي لنحو خمس إمدادات النفط العالمية والسلع الحيوية الأخرى، نقطة خلاف رئيسية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وتم إغلاقه إلى حد كبير منذ بداية الحرب.