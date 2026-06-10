الجيش الأميركي: تعطيل وإعادة توجيه 134 سفينة خلال الحصار على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يوم الأربعاء، عن تعطيل ناقلة نفط في خليج عُمان لليوم الثاني على التوالي، بعد أن انتهكت سفينة أخرى الحصار المفروض عليها بمحاولتها نقل النفط من إيران.

وقالت القيادة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إن القوات الأميركية عطّلت ناقلة النفط (سيتيبيلو) التي ترفع علم بالاو أثناء عبورها خليج عُمان"، مبينة أن "طائرة أميركية أطلقت ذخائر دقيقة على غرفة محركات السفينة بعد أن رفض طاقمها مرارًا وتكرارًا الامتثال لتوجيهات القوات الأميركية".

ولفتت إلى أنه "منذ بدء الحصار في 13 نيسان/أبريل، عطّلت قوات سنتكوم ثماني سفن مخالفة، وأعادت توجيه 134 سفينة امتثلت، وسمحت بمرور 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية".

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن قواتها أنهت ضربات دفاعية ضد إيران، استهدفت مواقع دفاع جوي ومحطات تحكم أرضية ورادارات مراقبة قرب مضيق هرمز، رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي.