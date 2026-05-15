الجيش الأميركي: تعطيل وتغيير مسار 79 سفينة منذ الحصار البحري على إيران

قوات أميركية في مضيق هرمز - أ ف ب/ أرشيف

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الجمعة، تعطيل 4 سفن وتغيير مسار 75 منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مروحية من طراز MH-60R Sea Hawk تُقلع من سطح الطيران على متن السفينة الأميركية رافائيل بيرالتا (DDG 115)، أثناء عبورها بحر العرب بينما تفرض القوات الأميركية حصاراً بحرياً ضد إيران".

وأضافت "حتى اليوم، تم تحويل مسار 75 سفينة تجارية، وتعطيل 4 سفن أخرى لضمان الامتثال للحصار".

تُقلع مروحية من طراز MH-60R Sea Hawk من سطح الطيران على متن السفينة الأمريكية رافائيل بيرالتا (DDG 115)، أثناء عبورها بحر العرب بينما تفرض القوات الأمريكية حصاراً بحرياً ضد إيران. حتى اليوم، تم تحويل مسار 75 سفينة تجارية، وتعطيل 4 سفن أخرى لضمان الامتثال للحصار. pic.twitter.com/MeSkagynub — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) May 15, 2026

وشهد مضيق هرمز، زيادة تدريجية في حركة الملاحة، بعدما تسبب إغلاقه منذ بدء حرب إيران في نهاية شباط/ فبراير الماضي، في اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية ونقص في الإمدادات.

وأشار التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلاً عن مسؤول في بحرية الحرس الثوري، أمس الخميس، إلى أن أكثر من 30 سفينة سمح لها بالعبور منذ مساء الأربعاء الماضي.

كما أوردت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، أن عدداً من السفن الصينية عبرت المضيق بعد مشاورات مع الخارجية الصينية، وأضافت نقلاً عن مصدر لم تسمه أن عملية العبور ستتم وفق "بروتوكولات الإدارة الإيرانية".

وأضافت" بلومبرغ"، أن 10 سفن تحمل النفط والوقود والغاز تمكنت من عبور المضيق منذ الأحد، في زيادة مقارنة بالأسابيع الماضية.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الخميس، إن الصين عرضت "المساعدة" في دعم المفاوضات مع طهران للتوسط إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة، حسب ما ذكرت "بلومبرغ".

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام جميع السفن التجارية، لكنه شدد على ضرورة تعاون السفن العابرة مع القوات البحرية الإيرانية.

وقد صمد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الساري منذ 8 نيسان/ أبريل الماضي، بشكل عام، على الرغم من وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وتواصل إيران رفض مطالب الولايات المتحدة بإعادة فتح مضيق هرمز، وتؤكد أنها لن تفعل ذلك إلا إذا رفعت واشنطن حصارها البحري على موانئ إيران. كما تُصرّ على أن تُفرج الولايات المتحدة عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المُجمّدة وترفع العقوبات.