الجيش الأميركي: تعطيل وتحويل مسار 98 سفينة منذ الحصار على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، عصر اليوم الخميس، تحويل مسار 94 سفينة وتعطيل 4 أخرى منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "اعتباراً من 21 أيار/مايو، قامت قوات القيادة المركزية بتحويل مسار 94 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن أثناء فرض الحصار لمنع تدفق التجارة من وإلى الموانئ الإيرانية".

As of May 21, CENTCOM forces have redirected 94 commercial vessels and disabled 4 while enforcing the blockade to prevent the flow of commerce into and out of Iranian ports. pic.twitter.com/A54jjxDaYE — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 21, 2026

هذا وواصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات عصر الخميس، ليرتفع خام برنت بأكثر من 2% ويتجاوز مستوى 107 دولارات للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له في الجلسة، عقب تقرير لوكالة "رويترز"، أفاد برغبة إيران في الإبقاء على اليورانيوم المخصب داخل أراضيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي توجيهاً بـ"عدم إرسال اليورانيوم شبه المستخدم في الأسلحة إلى خارج إيران"، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصدرين إيرانيين.

وقالت إيران، اليوم الخميس، إنها تدرس أحدث وجهة نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام "للحصول على الردود المناسبة" من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق.

وأغلقت إيران مضيق هرمز فعلياً أمام معظم حركة الملاحة البحرية رداً على الهجمات الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط/ فبراير 2026، مما تسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.

وأوقفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران الشهر الماضي، لكنها بدأت حصاراً على موانئ إيران، وقالت طهران إنها لن تفتح المضيق قبل أن تنهي الولايات المتحدة الحصار، وهدد ترمب بمهاجمة إيران مجدداً إذا لم تبرم اتفاق.

وقال ترمب، الاثنين الماضي، إن هناك "فرصة جيدة جداً" لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه تعليق عمل عسكري لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات.

وأدى الصراع إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي كان يعبر من خلاله نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب، مما أثار مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.