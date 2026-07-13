الجيش الأميركي: بدأنا بضربات جديدة ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر الثلاثاء، بدء ضربات جديدة ضد إيران.

وقالت القيادة في بيان لها: بدأت القيادة المركزية الأميركية في إطلاق الضربات لليلة الثالثة على التوالي ضد إيران، بتوجيه من القائد الأعلى".

وأضافت "ستستمر هذه الضربات في فرض تكلفة باهظة على القوات الإيرانية وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والشحن التجاري في مضيق هرمز".

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الاثنين، بشن ضربات كبيرة على إيران اليوم وغدا، متوعدا بتدمير منشآت نووية جديدة.