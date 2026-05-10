الجيش الأميركي: اعتراض وتغيير مسار 65 سفينة في الحصار على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الأحد، اعتراض 4 سفن وتغيير مسار 61 منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدمرة الأميركية جون فين (DDG 113) تبحر خلف المدمرة الأميركية ميليوس (DDG 69) وحاملة الطائرات الأميركية كارل براشير (T-AKE-7) وحاملة الطائرات الأميركية جورج إتش دبليو بوش (CVN 77) في بحر العرب".

وأضافت، أن "أكثر من 20 سفينة حربية أميركية تقوم بفرض الحصار المفروض على إيران. وقد قامت قوات القيادة المركزية الأميركية بتحويل مسار 61 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن لضمان الامتثال".