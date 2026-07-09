الجيش الأميركي يعلن استهداف 90 موقعاً في إيران.. وطهران ترد (فيديو)

شفق نيوز- واشنطن/ طهران

أعلن الجيش الأميركي، يوم الخميس، انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكداً استهداف نحو 90 موقعاً عسكرياً على طول الساحل الإيراني، فيما توعدت طهران برد مماثل، مع استمرار التصعيد بين الجانبين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، إن الجولة الجديدة من الضربات، التي بدأت ليل الأربعاء، استهدفت تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين في مضيق هرمز.

وأضافت أن الضربات شملت نحو 90 هدفاً عسكرياً، بينها أنظمة دفاع جوي، وأصول للمراقبة الساحلية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات بحرية، وبنى تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني.

وأوضحت "سنتكوم" أن هذه العمليات جاءت عقب الضربات التي نُفذت الليلة السابقة، مشيرة إلى أن قواتها كانت قد استهدفت، ليل الثلاثاء، نحو 80 هدفاً عسكرياً إيرانياً، من بينها أكثر من 60 زورقاً تابعاً للحرس الثوري، وقالت إن ذلك جاء رداً على مهاجمة ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز.

وأكدت القيادة المركزية أن القوات الأميركية "ستظل متيقظة وجاهزة لتنفيذ أي عمليات يوجه بها القائد الأعلى للقوات المسلحة"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن القوات الجوية الأميركية قصفت جسرين للسكك الحديدية داخل إيران، في أول استهداف للبنية التحتية الإيرانية منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل / نيسان الماضي.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أميركية في البحرين والكويت، مؤكداً أن الهجوم جاء رداً على الضربات الأميركية الأخيرة.

وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.

كما حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الولايات المتحدة من مواصلة التصعيد، وقال في منشور على منصة "إكس": "إذا ضربتم، فستتلقون الضربة"، مؤكداً أن "مضيق هرمز لن يفتح إلا وفق الترتيبات الإيرانية، وليس عبر التهديدات الأميركية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، أمس الأربعاء، إن وقف إطلاق النار "انتهى"، وهاجم القيادة الإيرانية، واصفاً إياها بأنها "مجنونة" و"شريرة"، ومؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.