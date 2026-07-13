الجيش الأميركي: استهدفنا منشآة صيانة غواصات وسفن في إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الجيش الأميركي، يوم الاثنين، عن استهدافه منشآت غواصات وسفن في إيران.

وقالت الجيش في بيان له: بالأمس، وباستخدام طائرات بدون طيار متعددة للهجوم من جهة واحدة، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في ضرب منشأة صيانة غواصات وسفن في إيران. أصابت ثلاثة سفن سطحية بدون طيار من طراز كورسير في ميناء قاعدة بندر عباس البحرية".

وأضافت "ما يمثل المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الأميركية طائرات بحرية بدون طيار في عمليات قتالية"، مبينة "أضعفت الضربات الليلية الماضية قدرة إيران على مواصلة الهجمات على الشحن التجاري".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن اليوم الاثنين، عن إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وأن بلاده ستفرض رسوماً مقابل حراسة الممر المائي الاستراتيجي.

في حين رد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، على تهديدات الرئيس الأميركي بشأن مضيق هرمز، مؤكداً أن المرور من المضيق "ممنوع" دون إذن إيران.