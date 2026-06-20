الجيش الأميركي يعلن ارتفاع عدد السفن المارة عبر هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم السبت، عن ارتفاع عدد السفن المحملة بالضائع والنفط، عبر مضيق هرمز.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حركة السفن التجارية في مضيق هرمز، ارتفعت في 20 حزيران/يونيو مع استمرار القوات الأميركية في العمل في المنطقة العامة لدعم حرية الملاحة".

وأضافت "ظل الممر الآمن عبر الممر المائي الدولي سليما اليوم، حيث عبرت 55 سفينة تجارية، وقامت بنقل كميات كبيرة من البضائع وأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية".

وبينت "أصدر مركز المعلومات البحرية المشترك تحذيرًا هذا الأسبوع يؤكد المرور الآمن لجميع السفن على طول طريق محدد خالٍ من المطالبات أو العوائق ذات المتطلبات التعسفية".