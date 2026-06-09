الجيش الأمريكي يشن الموجة الثانية من الضربات على إيران

شفق نيوز- واشنطن

بدأ الجيش الأميركي يوم الأربعاء، بشن موجة ثانية من الضربات داخل إيران، في إطار الرد على سقوط مروحية أباتشي أميركية قرب مضيق هرمز.

ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن الموجة الثانية تستهدف ايضاً أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية جنوبي البلاد.

بالمقابل افاد إعلام إيراني بوقوع هجمات أميركية في مدينة جاسك، من دون تفاصيل أكثر.

وجاءت الضربات بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية بدء هجمات وصفتها بأنها "دفاعية" و"متناسبة" ضد إيران عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت الشرقي، بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب، رداً على ما قالت واشنطن إنه إسقاط مروحية AH-64 Apache تابعة للجيش الأميركي.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، عن سماع انفجارات في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، بينها قشم وسيريك وميناب وبندر عباس، فيما أفاد التلفزيون الإيراني لاحقاً بتراجع موجة الهجمات الأميركية في قشم وسيريك وجاسك، وأن الأوضاع باتت شبه هادئة.

وتقع جاسك وسيريك وبندر عباس وقشم على الشريط الساحلي الإيراني المطل على خليج عمان ومضيق هرمز، حيث تنتشر مواقع عسكرية وبحرية ورادارات ومنشآت مراقبة تعد محورية في أي مواجهة تتعلق بالملاحة في الخليج.

ويأتي التصعيد رغم تأكيد مسؤولين أميركيين أن الضربات والمفاوضات مع إيران مساران منفصلان يمكن أن يمضيا في وقت واحد، بينما يقول ترمب إنه لا يزال يرى فرصة للتوصل إلى اتفاق مع طهران.