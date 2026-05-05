الجيش الإسرائيلي: 5 قتلى و33 مصاباً منذ وقف إطلاق النار مع لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، بمقتل 5 جنود وإصابة 33 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان.

وذكرت الإذاعة أن "ثلاثة من القتلى سقطوا نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، فيما قُتل اثنان بسبب عبوات ناسفة".

وأضافت أن "31 من المصابين تعرضوا لإصابات جراء الطائرات المسيّرة المفخخة، بينما أُصيب اثنان خلال اشتباكات مع مسلحين".

ويشهد جنوب لبنان، تصعيداً عسكرياً وعمليات قصف متبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وفيما أعلن الأخير، أمس الاثنين، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعا للجنود في عدة مناطق جنوبي لبنان، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على مخازن تعود للحزب.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأحد الماضي، ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على البلاد إلى 2679 قتيلاً و8229 مصاباً منذ 2 آذار/ مارس الماضي.