الجيش الإسرائيلي يُطلق عملية عسكرية "واسعة" بالجنوب اللبناني ويعبر نهر الليطاني

شفق نيوز - القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، البدء بعملية عسكرية "واسعة" في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي جنوب لبنان مع استمرار خرق الهدنة مع حزب الله منذ منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، بأن قواته تمكنت من عبور نهر الليطاني، ووسعت هجماتها إلى شمال النهر، مشيراً إلى أن عملياتها البرية في جنوب لبنان تتوسع لتشمل مناطق إضافية.

كما أفاد البيان بمقتل جندي خلال المعارك التي تدور حالياً في جنوب لبنان.