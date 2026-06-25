الجيش الإسرائيلي يوقف استهداف مواقع لحزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي أوقف مساعيه للسيطرة على منشأة وصفتها بـ"الاستراتيجية" التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر قرب مدينة النبطية جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام ذاتها أن الجيش الإسرائيلي أرجأ أيضاً هدم عدد من مواقع حزب الله في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن نفقاً تابعاً للحزب في بلدة مجدل زون لا يزال قائماً ولم يتم تدميره حتى الآن.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية قررت كذلك تأجيل تدمير مواقع أخرى للحزب قرب قلعة الشقيف في جنوب لبنان، دون توضيح أسباب هذا التأجيل.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على أطراف بلدة زوطر جنوبي لبنان، ما أسفر في حصيلة أولية عن سقوط قتلى.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على السيارة المستهدفة في زوطر إلى ثلاثة قتلى، وسط استمرار التوتر الأمني في المناطق الحدودية الجنوبية.